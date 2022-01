Shoah | il cinema e la rappresentazione dell’olocausto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 27 gennaio si celebra il Giorno della memoria in ricordo della terribile tragedia della. Anche ilcon diversi titoli ha contribuito a mantenere vivo il ricordo di un dramma che ha coinvolto milioni di persone . Un fatto rappresentato dalla settima arte in tutto il suo realismo e in tutta la sua drammaticità come aiuto perfetto per la memoria “Chiunque salva una vita, salva il mondo intero” Tutti ricorderanno questa frase tratta da “Schindler’s List” di Spielberg. Ilsin dai momenti successivi all‘Olocausto è stato chiamato a rappresentare questa immane tragedia.Tra i primi a cercare di rappresentare il dramma dellafu Alfred Hitchcock chiamato a montare ore e ora di immagini che i sovietici e i britannici avevano girato nei lager nazisti. Con esse realizzò un documentario ...