Shoah: a partire da Letta, l'omaggio del Pd per il Giorno della memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen (Adnkronos) - Il Partito democratico ha reso omaggio oggi, nel Giorno della memoria, a uno dei luoghi simbolo, il Portico d'Ottavia a Roma. Di prima mattina è stato proprio il segretario del Pd Enrico Letta a recarsi al Ghetto, con un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda la deportazione degli ebrei di Roma avvenuta il 16 ottobre del 1946. Subito dopo è stata la volta di Marco Meloni, coordinatore della segreteria Pd, Cecilia D'Elia portavoce della Conferenza delle donne Dem e Andrea Casu segretario del Pd Roma. In mattinata anche Walter Verini, tesoriere del Pd, ha partecipato all'iniziativa organizzata da Articolo 21 con la Comunità ebraica di Roma, la Fnsi, l'Ordine dei giornalisti e l'Usigrai in memoria di tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen (Adnkronos) - Il Partito democratico ha resooggi, nel, a uno dei luoghi simbolo, il Portico d'Ottavia a Roma. Di prima mattina è stato proprio il segretario del Pd Enricoa recarsi al Ghetto, con un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda la deportazione degli ebrei di Roma avvenuta il 16 ottobre del 1946. Subito dopo è stata la volta di Marco Meloni, coordinatoresegreteria Pd, Cecilia D'Elia portavoceConferenza delle donne Dem e Andrea Casu segretario del Pd Roma. In mattinata anche Walter Verini, tesoriere del Pd, ha partecipato all'iniziativa organizzata da Articolo 21 con la Comunità ebraica di Roma, la Fnsi, l'Ordine dei giornalisti e l'Usigrai indi tutti i ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @GotorMiguel: Bellissimo incontro stamattina alla Casa della Memoria e della Storia con Lia Levi, Daniele Aristarco e tanti ragazzi dell… - GotorMiguel : Bellissimo incontro stamattina alla Casa della Memoria e della Storia con Lia Levi, Daniele Aristarco e tanti ragaz… - TV7Benevento : Shoah: a partire da Letta, l'omaggio del Pd per il Giorno della memoria... - FuffaForte : Poi però contestano, a partire da Lerner, ad Israele di essersi visto regalare uno Stato in mediooriente per ripara… - Lcungi : RT @LauraGaravini: #Shoah nata nell'indifferenza collettiva.Ricordare è importante per evitare che riaccada.Contrastiamo deriva dei fenomen… -