Luce_news : “Sfregiatela con l’acido”: insulti sessisti e minacce pesanti alla giornalista sportiva Chiara Ciurlia -

Mi hanno detto di tutto, da 'Tappatele la bocca', 'cambia mestiere', ma anche 'l'acido' fino agli auguri di morte. Non sono riuscita più ad avere il controllo della situazione in quel ...Mi hanno detto di tutto, da 'Tappatele la bocca', 'cambia mestiere', ma anche 'l'acido' fino agli auguri di morte. Non sono riuscita più ad avere il controllo della situazione in quel ...