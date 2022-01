“Sesso a 82 anni” Iva Zanicchi | dettagli bollenti sulla sua vita privata

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla vigilia del Festival di Sanremo Ivasi lascia andare ad una lunga confessione sulle colonne del Corriere della Sera. La cantante non ha avuto pelilingua raccontandosua intimità con il marito Fausto Pinna, suo compagno dal 1986. “Io e mio marito facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla. A qualunque età – ha ammesso Iva, che dine ha 82 –. Ogni donna, a qualunque età dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”. Per Ivailè una cosa seria e senza età. “A 60facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare, non lo fai più. ...

Per Iva Zanicchi il sesso è una cosa seria e, soprattutto, non ha età: è solo una questione di 'allenamento'. 'A 60 anni facevo le capriole...! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l'amore anche ...

Iva Zanicchi non usa troppi giri di parole quando si tratta di parlare della sua vita sessuale con il comapgno. Avremmo dovuto capirlo leggendo il testo della canzone Voglio amarti con ...Mi ricordo che in sala di incisione quando ero giovanissima mi dicevano: 'Si vede che non fai l'amore, quando lo farai, vedrai quanto canterai meglio'. Iva Zanicchi e le gioie del sesso. Sì, c'è, facc ...