Serie A, obiettivo capienza stadi al 75% da metà febbraio (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Serie A vuole aumentare la capienza negli stadi Dopo i due turni con soli 5000 spettatori, la Serie A al rientro della sosta inizierà con la capienza degli stadi al 50%. L'obbiettivo per i club è quello di passare presto al 75%, tornando ad un livello di pubblico quasi normale. "Le società (come peraltro larga parte dell'opinione pubblica) non capiscono perché l'Italia debba continuare a fare eccezione avendo una percentuale di vaccinati perfettamente in linea con questi Paesi". La Premier League è da tempo al 100%, la Ligue 1 arriverà alla stessa percentuale dal 2 febbraio, la Liga è al 75%. Unica eccezione la Bundesliga. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da intermagazine.

