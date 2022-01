Serie A e mercato, alle 19.30 con Tancredi Palmeri: siamo LIVE su Twitch (Di giovedì 27 gennaio 2022) alle 19.30 siamo LIVE su Twitch con Tancredi Palmeri per tutte le ultime sulla Serie A, tra calciomercato e campionato Vi aspettiamo alle 19.30 per commentare con voi tutte le voci dal nostro campionato. Dentro e fuori dal campo, senza dimenticare le ultime di calciomercato. CLICCA QUI PER SEGUIRCI LIVE, partiamo alle 19.30 con Tancredi Palmeri, Mirko Calemme e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022)19.30suconper tutte le ultime sullaA, tra calcioe campionato Vi aspettiamo19.30 per commentare con voi tutte le voci dal nostro campionato. Dentro e fuori dal campo, senza dimenticare le ultime di calcio. CLICCA QUI PER SEGUIRCI, partiamo19.30 con, Mirko Calemme e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

cmdotcom : Nuovo indice di liquidità per iscriversi alla #SerieA: niente più stop al mercato. La richiesta della Lega: capienz… - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - CalcioOggi : Fiorentina, ecco Cabral: stasera a Firenze, domani svolgerà le visite mediche - TUTTO mercato WEB - francosomma : @simonesalvador e menomale che il canale tv si chiama sportitalia....ma quale appassionato sportivo può mai seguire… - xCiaki_10 : RT @LionsVPC: ??MERCATO?? - Cerchiamo DC per l’imminente stagione di VPG Serie A PS5. Valutiamo anche profili come backup. #TheTeamBeforeT… -