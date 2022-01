Serie A | Dal Pino lascia l’Assemblea scuro in volto e annulla la sua conferenza stampa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Al termine deldi LegaA tenutasi oggi, il presidente Paolo Dalè andato via piuttostoined ha ancheto lache era in programma a conclusione dell’incontro. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. “Paolo Dalva viaine senza parlare daldi Lega da poco conclusa in quel di Milano. Il presidente di LegaA non terrà lache era in programma al termine dell’incontro fra i club nella sede ufficiale del calciomercato, la prima in presenza a distanza di mesi”. Il portale riconduce il tutto a una discussione piuttosto accesa, tra i club, ...

Advertising

Raiofficialnews : “#LAmicaGeniale è una serie straordinaria. La regia piena di colore di @danieleluchetti porta il grande cinema ital… - Raiofficialnews : La storia di chi fugge, Lenù, e quella di chi resta, Lila. Due donne, il loro legame, gli anni '70, uno scenario di… - CaFoscari : ?? È online la quinta puntata de I doni di Venezia > 'Il gioco d’azzardo: dal Doge a Goldoni' con i prof. Molinari e… - MartyCippy : @Il_Nerdastro Speriamo xD perché questa serie di fumetti su Carnage è veramente interessante ?? (vorrei anche approf… - _portamivia_ : Ho intenzione di guardare questa serie. Mi aspetto un ruolo tollerabile per lei ??, devo riprendermi dal trauma di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal

ComingSoon.it

...polizia locale rimasto agganciato a un'auto in fuga nel tentativo di disinserire le chiavi...avuto conseguenze per gli intervenuti mentre per l'uomo è scattata una denuncia per lesioni e una...... il governo ha introdtto unadi misure taglia bollette destinate a famiglie e imprese. Gli ... che avviene automaticamente da parte dell'Arera, della spesa per gli oneri generali di sistema...Paolo Dal Pino va via scuro in volto e senza parlare dall’assemblea di Lega da poco conclusa in quel di Milano. Il presidente di Lega Serie A non terrà la conferenza stampa che era in programma al ...L’esterno sinistro del Monza andrà in prestito al Pordenone il difensore al Montevarchi, il centrocampista al Teramo ...