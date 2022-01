Sergio Muniz, bufera sull’attore: l’hanno beccato così, fan senza parole (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sergio Muniz è stato coinvolto in un caso di covid party a luci rosse. La notizia sta facendo il giro del web. Ma vediamo che cosa è successo. Negli ultimi giorni si stanno diffondendo sempre più degli scatti e dei video di party a luci rosse senza alcun rispetto per l’emergenza sanitaria in corso. Tra Leggi su youmovies (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato coinvolto in un caso di covid party a luci rosse. La notizia sta facendo il giro del web. Ma vediamo che cosa è successo. Negli ultimi giorni si stanno diffondendo sempre più degli scatti e dei video di party a luci rossealcun rispetto per l’emergenza sanitaria in corso. Tra

Advertising

SPYit_official : Sergio Muniz nei guai per un Covid party a luci rosse a Genova. Ecco cosa hanno scoperto le forze dell'ordine...… - GIOVANNI___1979 : @GWWallace885 Ma cosa vuoi che fotta all'India del nostro #gfvip ?????? All'isola dei famosi 2, Kabir stava per vincer… - EvilEnzoPaolo : lui venuto per riprendersi la vittoria che Sergio Muniz gli scippò 18 anni fa - Anna06547683 : RT @willycuba65: @Anna06547683 è un bello spettacolo, lei ha una voce stupenda, i 3 Luca Ward Paolo Conticini e Sergio Muniz insieme sono s… - willycuba65 : @Anna06547683 è un bello spettacolo, lei ha una voce stupenda, i 3 Luca Ward Paolo Conticini e Sergio Muniz insieme… -