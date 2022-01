Serena Rossi | la Rai ferma “La Sposa” | il motivo ha dell’assurdo

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è tornata sul piccolo schermo con una nuova e già amatissima serie, “La” al fianco di Giorgio Marchesi e con la regia di Giacomo Campiotti. L’attrice anche in questo caso interpreta una donna forte e coraggiosa che è in cerca del suo riscatto. Personaggi che lariesce ad interpretare con forza e determinazione, che il pubblico ama e che dunque riscuotono grande successo. Ecco perché la Rai continua a scommettere su di lei che, di certo, è uno dei volti indiscussi della fiction italiana degli ultimi tempi. “La strada per la parità di genere è ancora lunga e se posso fare da megafono lo faccio molto volentieri” ha detto l’artista in una intervista a Gente parlando di questo suo ultimo lavoro come anche di “Mina Settembre” alla quale sta lavorando per la seconda stagione. Peccato però che ...