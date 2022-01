Serena Bortone | perché salta ancora la puntata di Oggi è un altro giorno

(Di giovedì 27 gennaio 2022)non torna in video nemmeno il 27 gennaio e ladiè un. In queste settimane così delicate per la vita politica del paese cambia anche la programmazione televisiva.è unè un: il programma dinon andrà in onda nemmeno, 27 gennaio. La Rai infatti ha deciso di concedere unturno di riposo alla trasmissione, lasciando spazio alle votazioni per l’elezione del ...

NicoloC__ : Serena Bortone anche oggi allo #SpecialeTG1 perché questo è il suo orario PUNTO ?? #Quirinale2022 #MaratonaMaggioni - WestRaymond3 : Buongiorno Serena Bortone ? #specialetg1 #Quirinale2022 - zazoomblog : Oggi è un altro giorno Serena Bortone: oggi giovedì 27 gennaio c’è la puntata? Orario - #altro #giorno #Serena… - misterf_tweets : @Ilfanaleof @fabriziomico @enrick81 @IntornoTv @famigliasimpson @Tvottiano @carlo234556 @AgoCannella… - accounttempora1 : RT @FredMosby_: Serena Bortone sottolinea l'orgoglio Rai per i voti ricevuti da Amadeus -

La trasmissione molto amata dal pubblico di Rai 1 condotta daOggi è un altro giorno non andrà in onda giovedì 27 gennaio . Il programma è l'unico ad essere stato cancellato dalla programmazione del canale Rai, il motivo del cambio di ...Professori d'eccezione della serata: la conduttrice di Oggi è un altro giornoe Pierpaolo Spollon , tra i protagonisti della fiction di successo DOC . A rendere imprevedibile l'...Oggi è un altro giorno non andrà in onda giovedì 27 gennaio 2022, al suo posto lo speciale Tg1 dedicato alle elezioni del Presidente della Repubblica La trasmissione molto amata dal pubblico di Rai 1 ...Come accaduto lunedì, anche oggi Serena Bortone non andrà in onda. La decisione Rai ha spiazzato molti. Ecco tutti i dettagli del rinvio.