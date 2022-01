Segre: ricordare gli orrori della Shoah 365 giorni l'anno, non solo il 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Mai abbassare la guardia contro i germi del razzismo e dell'intolleranza' le parole del presidente Mattarella nella Giornata della Memoria per non dimenticare l'immane tragedia dell'olocausto Leggi su tg.la7 (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Mai abbassare la guardia contro i germi del razzismo e dell'intolleranza' le parole del presidente Mattarella nella GiornataMemoria per non dimenticare l'immane tragedia dell'olocausto

Advertising

ItaliaViva : ' Siate sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati.' È con le parole della senatrice Segre che v… - Azione_it : “Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di… - SkyTG24 : Giornata della Memoria, Liliana Segre: 'Bisogna ricordare ogni giorno' - titti_meroni : RT @rschrae16: È dal ventotto in poi che bisogna ricordare. Liliana Segre - gganapini : È dal 28 in poi che bisogna ricordare (Segre) -