Se Draghi non ce la fa | prendetevela con lui e con chi ha sprecato un anno senza costruire l’alternativa al bipopulismo

Premesso che Mario Draghi resta ancora uno dei più autorevoli candidati al Colle, assieme a Sergio Mattarella (anche se non si può dire ufficialmente), tutti quelli che oggi si stracciano le vesti per i numerosi intoppi che al momento hanno frenato il percorso lastricato d'oro da Palazzo Chigi al Quirinale dovrebbero prendersela con lo stesso Mario Draghi e con i suoi ingenui consiglieri impolitici anziché con il destino baro, con la scarsa lungimiranza dei leader di partito o con le solite miserie della politica. La campagna di Draghi per il Quirinale, comunque andrà a finire, e anche se finisse con l'incoronazione di Super Mario per disperazione, per mancanza di alternative e per la formidabile incapacità dei partiti che ci meritiamo, sarà ricordata negli annali della politica come la più abborracciata e maldestra ...

