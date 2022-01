Sci alpino, Olimpiadi Invernali Pechino 2022: i convocati di tutte le Nazionali. Solo sette uomini per il contingente azzurro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 6 febbraio la discesa libera maschile inaugurerà il programma di sci alpino delle Olimpiadi Invernali 2022. Lo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, distretto situato a circa 80 chilometri a nord-ovest di Pechino, è pronto ad accogliere gli atleti che si sfideranno nelle undici gare in calendario, ultima delle quali il Team Event previsto per il 19 febbraio. Lo scottante tema delle convocazioni ha lasciato perplessi diversi gruppi Nazionali, costretti ad optare per scelte sanguinose imposte da un regolamento rigido ed arzigogolato, non sempre tenuto nella giusta considerazione (Italia maschile docet). Andiamo a scoprire tutti i nomi degli sciatori, divisi per settore, chiamati a raccolta dalle rispettive Federazioni. SETTORE MASCHILE ALBANIA XHEPA Denni ANDORRA VERDU ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 6 febbraio la discesa libera maschile inaugurerà il programma di scidelle. Lo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, distretto situato a circa 80 chilometri a nord-ovest di, è pronto ad accogliere gli atleti che si sfideranno nelle undici gare in calendario, ultima delle quali il Team Event previsto per il 19 febbraio. Lo scottante tema delle convocazioni ha lasciato perplessi diversi gruppi, costretti ad optare per scelte sanguinose imposte da un regolamento rigido ed arzigogolato, non sempre tenuto nella giusta considerazione (Italia maschile docet). Andiamo a scoprire tutti i nomi degli sciatori, divisi per settore, chiamati a raccolta dalle rispettive Federazioni. SETTORE MASCHILE ALBANIA XHEPA Denni ANDORRA VERDU ...

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - brayam_al : RT @Coninews: L'#ItaliaTeam per #Beijing2022 è al completo! ? Dopo lo slalom di Schladming sono stati ufficializzati i nomi della squadra… - PiuValliTV : POLISPORTIVA AL RIENTRO DA LILLEHAMMER Si sono conclusi questa domenica 23 gennaio a Lillehammer, in Norvegia, i… -