Sci alpino, Lara Della Mea pronta per Pechino: “Le Olimpiadi sono il sogno più grande, non ero certa della chiamata” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 9 febbraio la contea di Yanqing, a pochi chilometri dalla capitale cinese Pechino, ospiterà lo slalom femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Tra le atlete che si daranno battaglia nella gara della vita sarà presente Lara della Mea, uno dei migliori prospetti azzurri nella disciplina nonostante la penuria di risultati nel corso della stagione. La tarvisiana classe ’99 è reduce da un grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro, riportato in seguito a una caduta nel parallelo iridato di Cortina 2021. Il recupero è stato lungo ma non ha frenato le ambizioni della giovane, capace di strappare un terzo posto altisonante nello slalom di Coppa Europa di Meiringen-Hasliberg esattamente una ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 9 febbraio la contea di Yanqing, a pochi chilometri dalla capitale cinese, ospiterà lo slalom femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Tra le atlete che si daranno battaglia nella garavita sarà presenteMea, uno dei migliori prospetti azzurri nella disciplina nonostante la penuria di risultati nel corsostagione. La tarvisiana classe ’99 è reduce da un grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro, riportato in seguito a una caduta nel parallelo iridato di Cortina 2021. Il recupero è stato lungo ma non ha frenato le ambizionigiovane, capace di strappare un terzo posto altisonante nello slalom di Coppa Europa di Meiringen-Hasliberg esattamente una ...

