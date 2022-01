Sci alpino, la gioia di Anita Gulli dopo la convocazione olimpica: “Momento magico, difficile da realizzare” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si avvicina ogni minuto che passa il periodo più atteso dagli atleti del circo bianco, pronti a far rotta verso Pechino nelle prossime ore per disputare le Olimpiadi invernali. Il gruppo azzurro di sci alpino aveva a disposizione nove caselle per quanto riguarda il settore femminile e data l’assenza di Martina Peterlini, infortunatasi al ginocchio nel corso della stagione, uno dei due posti liberi è stato riservato alla slalomista dell’Esercito Anita Gulli. La torinese classe ’98, ventitreesima nello speciale di Schladming lo scorso 11 gennaio, corona il sogno di una vita e si presenterà al cancelletto di partenza olimpico con l’obiettivo di incamerare un bel risultato, magari in top15, anche se non poniamo limiti alla provvidenza. Queste le parole di Anita Gulli, intercettata oggi durante gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si avvicina ogni minuto che passa il periodo più atteso dagli atleti del circo bianco, pronti a far rotta verso Pechino nelle prossime ore per disputare le Olimpiadi invernali. Il gruppo azzurro di sciaveva a disposizione nove caselle per quanto riguarda il settore femminile e data l’assenza di Martina Peterlini, infortunatasi al ginocchio nel corso della stagione, uno dei due posti liberi è stato riservato alla slalomista dell’Esercito. La torinese classe ’98, ventitreesima nello speciale di Schladming lo scorso 11 gennaio, corona il sogno di una vita e si presenterà al cancelletto di partenza olimpico con l’obiettivo di incamerare un bel risultato, magari in top15, anche se non poniamo limiti alla provvidenza. Queste le parole di, intercettata oggi durante gli ...

