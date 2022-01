Sci alpino, i convocati per le Olimpiadi: c’è De Aliprandini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Temeva di non farcela il vicecampione mondiale azzurro di slalom gigante Luca De Aliprandini, ma alla fine uno degli atleti di punta della Nazionale italiana volerà a Pechino. Un infortunio doloroso sia al ginocchio che alla caviglia aveva fatto temere il peggio. La stessa caviglia ha necessitato di alcune settimane di riabilitazione dall’incidente di Adelboden dell’8 gennaio per una intensa lussazione subìta e il sogno, al termine del breve tunnel direzione terzi Giochi della carriera, si avvera per l’atleta delle Fiamme Gialle. Erano stati alcuni legamenti danneggiati a far rabbrividire il circo bianco tricolore e i tifosi di De Aliprandini, che adesso lo attenderanno al cancelletto di partenza a Pechino. E’ una vigilia di tensione e di gioia per la Nazionale di sci alpino. Se Luca sorride, ancora per l’universo femminile il fiato è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Temeva di non farcela il vicecampione mondiale azzurro di slalom gigante Luca De, ma alla fine uno degli atleti di punta della Nazionale italiana volerà a Pechino. Un infortunio doloroso sia al ginocchio che alla caviglia aveva fatto temere il peggio. La stessa caviglia ha necessitato di alcune settimane di riabilitazione dall’incidente di Adelboden dell’8 gennaio per una intensa lussazione subìta e il sogno, al termine del breve tunnel direzione terzi Giochi della carriera, si avvera per l’atleta delle Fiamme Gialle. Erano stati alcuni legamenti danneggiati a far rabbrividire il circo bianco tricolore e i tifosi di De, che adesso lo attenderanno al cancelletto di partenza a Pechino. E’ una vigilia di tensione e di gioia per la Nazionale di sci. Se Luca sorride, ancora per l’universo femminile il fiato è ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - GibelliTiziana : RT @regioneFVGit: 'Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di essere stato scelto per gli allenamenti della nazionale di sci alpino in vista… - MattiaMoretti12 : @Basketacazzo Alla redazione come possono piacere sport quali il Biathlon e lo Sci Alpino dove chiaramente ESISTONO dei problemi arbitrali? -