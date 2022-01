Sci alpinismo, terza tappa Coppa del Mondo: vincono le sprint Cardona Coll e Jagercikova; podio sfiorato da Canclini e Murada (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata di sprint Race a Morgins, in Svizzera, nella terza tappa di Coppa del Mondo di Sci alpinismo 2021-2022; nella Région Dents du Midi non sono mancate le sorprese quest’oggi, in attesa delle Individual di sabato 29 che chiuderanno il programma della tappa in territorio elvetico. Tra i Senior Uomini ha trionfato lo spagnolo Oriol Cardona Coll, chiudendo davanti ai due svizzeri padroni di casa, Arno Lietha (+4?) e Iwan Arnold (+14?). Quarto posto per un convincente Nicolò Ernesto Canclini (+16?); gli altri azzurri che, dai pronostici, potevano essere protagonisti, su tutti Michele Boscacci ma anche Nadir Maguet non sono andati oltre la semifinale. Nella sprint delle Senior Donne, in una finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata diRace a Morgins, in Svizzera, nelladideldi Sci2021-2022; nella Région Dents du Midi non sono mancate le sorprese quest’oggi, in attesa delle Individual di sabato 29 che chiuderanno il programma dellain territorio elvetico. Tra i Senior Uomini ha trionfato lo spagnolo Oriol, chiudendo davanti ai due svizzeri padroni di casa, Arno Lietha (+4?) e Iwan Arnold (+14?). Quarto posto per un convincente Nicolò Ernesto(+16?); gli altri azzurri che, dai pronostici, potevano essere protagonisti, su tutti Michele Boscacci ma anche Nadir Maguet non sono andati oltre la semifinale. Nelladelle Senior Donne, in una finale ...

