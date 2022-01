Scamacca Inter: Marotta lo ha prenotato, ma occhio agli inserimenti… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scamacca e l’Inter sempre più vicini: Marotta lo ha infatti prenotato per l’estate, malgrado gli inserimenti delle ultime settimane Gianluca Scamacca e l’Inter promessi sposi, non per l’immediato ma per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Marotta avrebbe “prenotato” il centravanti sulla base di 40 milioni di Euro valutati nella trattativa con il Sassuolo. Preaccordo che avrebbe sbaragliato la concorrenza del Borussia Dortmund, che lo avrebbe individuato come futuro Haaland, e Milan che negli ultimi giorni aveva effettuato sondaggi concreti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)e l’sempre più vicini:lo ha infattiper l’estate, malgrado gli inserimenti delle ultime settimane Gianlucae l’promessi sposi, non per l’immediato ma per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,avrebbe “” il centravanti sulla base di 40 milioni di Euro valutati nella trattativa con il Sassuolo. Preaccordo che avrebbe sbarato la concorrenza del Borussia Dortmund, che lo avrebbe individuato come futuro Haaland, e Milan che negli ultimi giorni aveva effettuato sondaggi concreti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

