Sanremo 2022 | il regolamento del Festival | come funzionano le votazioni serata per serata

Nella 72esima edizione del Festival di Sanremo cambiano alcuni dei meccanismi di voto, così come le giurie che decideranno la canzone vincitrice della kermesse musicale. Rispetto agli anni precedenti, non ci sarà più il voto dell'Orchestra, ma subentreranno le preferenze della nuova "Giuria Demoscopica 1000", una giuria composta da 1.000 persone selezionate secondo determinati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app a loro dedicata. Restano invece, come da tradizione, il voto del pubblico da casa con il Televoto e la Giuria dei giornalisti, che nelle prime due serate del Festival voterà divisa in tre parti: giuria della carta stampata e delle tv, giuria delle radio e giuria del web. Ogni serata presenta un meccanismo di voto ...

