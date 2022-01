Sanremo 2022, clamoroso assist ad Amadeus: Inter-Milan? Lo strano intreccio tra Rai e Serie A (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il derby Inter-Milan di Serie A si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18 e durante la serata finale di Sanremo si giocherà, invece, Fiorentina-Lazio, partita con meno appeal quando si parla di ascolti. Sarà contento il conduttore Amadeus che vede così il sabato festivaliero libero dalla concorrenza sportiva di una partita come la stracittadina di Milano. Un clamoroso "favore" alla Rai, insomma da parte di Dazn e Lega Calcio. Ma il discorso è reciproco: gli ascolti, insomma, sarebbero calati per tutti in caso di eventi sovrapposti. La Lega Serie A ha infatti reso noti anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e quello che ne è venuto fuori è un calendario che può soddisfare il direttore artistico e conduttore del Festival ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il derbydiA si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18 e durante la serata finale disi giocherà, invece, Fiorentina-Lazio, partita con meno appeal quando si parla di ascolti. Sarà contento il conduttoreche vede così il sabato festivaliero libero dalla concorrenza sportiva di una partita come la stracittadina dio. Un"favore" alla Rai, insomma da parte di Dazn e Lega Calcio. Ma il discorso è reciproco: gli ascolti, insomma, sarebbero calati per tutti in caso di eventi sovrapposti. La LegaA ha infatti reso noti anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e quello che ne è venuto fuori è un calendario che può soddisfare il direttore artistico e conduttore del Festival ...

