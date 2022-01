(Di giovedì 27 gennaio 2022)ha seguito le orme dell’amico Kevin Owens e ha scelto di restare in WWE, rinnovando il proprio contratto con la compagnia. La Superstar canadese ha parlato dell’argomento in un episodio dello show Les Anti-Pods de la Lutte. La conferma ufficiale “Sì, è vero” ha detto. “Onestamente non so dove la gente su internet trovi queste informazioni, ma è vero che ho firmato per un’altra manciata di anni e ne. Il mio contratto stava per scadere, loro erano ancora interessati a me e io volevo rimanere, è stato abbastanza semplice. Non è la prima volta che lo dico, madel mioin WWE, specialmente nell’ultimo anno/anno e mezzo“. Il punto più ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Sami Zayn: 'Sono molto felice del mio ruolo in WWE' - - Javier_AVM15 : In-Zayn donde Sami Zayn esta a punto de matarse xD #SDCL - SkyBlacke99 : Sami Zayn @ Bridgestone Arena - TheHarrison220 : @aaronrift Sami Zayn Shotzi Apollo Crews - SpazioWrestling : WWE: Sami Zayn commenta il suo rinnovo #WWE #SamiZayn -

Ultime Notizie dalla rete : Sami Zayn

Nel corso dell'ultima puntata dello show blu, infatti, Kayla Braxton ha annunciato il ritorno di "The Beast", attirando l'ira diche aveva appena vinto una Battle Royal diventando primo ...... i Viking Raiders con Erik ed Ivar, gli indiani Jinder Mahal e Shanky ma anche Cesaro , Drew Gulak, Mansoor, R - Truth, Ricochet,e T - Bar. Non mancheranno poi le proverbiali sfide a ...Sami Zayn followed in the footsteps of his friend Kevin Owens by choosing to stick with WWE. Zayn recently signed a new contract to stay at home. The pair ...Saturday's Royal Rumble event will have a huge role in setting up WrestleMania 38. Here's what you need to know.