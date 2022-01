Salvini sul Quirinale si è incartato alla ricerca del coniglio nel cilindro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mercoledì a Montecitorio è arrivato un messaggio inequivocabile. Il mittente non è il Centrosinistra, né il MoVimento 5 Stelle. A mandare quella lettera, scritta a matita sui foglietti bianchi da inserire nell’urna di Montecitorio, è stata Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, in aperta polemica con Matteo Salvini e le sue mosse – alquanto strampalate, come evidenziato dalle sonore bocciature pubbliche e private – ha votato per Guido Crosetto al Quirinale. E il fondatore di FdI non ha ottenuto voti solamente dai Grandi Elettori del suo ex partito, ma anche da altri parlamentari e delegati rappresentanti delle Regioni. Salvini sul Quirinale è riuscito a far arrabbiare anche i suoi alleati Una mossa che sembra non voler dir nulla, ma nasconde un malcontento all’interno della coalizione di centrodestra che sta vedendo il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mercoledì a Montecitorio è arrivato un messaggio inequivocabile. Il mittente non è il Centrosinistra, né il MoVimento 5 Stelle. A mandare quella lettera, scritta a matita sui foglietti bianchi da inserire nell’urna di Montecitorio, è stata Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, in aperta polemica con Matteoe le sue mosse – alquanto strampalate, come evidenziato dalle sonore bocciature pubbliche e private – ha votato per Guido Crosetto al. E il fondatore di FdI non ha ottenuto voti solamente dai Grandi Elettori del suo ex partito, ma anche da altri parlamentari e delegati rappresentanti delle Regioni.sulè riuscito a far arrabbiare anche i suoi alleati Una mossa che sembra non voler dir nulla, ma nasconde un malcontento all’interno della coalizione di centrodestra che sta vedendo il ...

Advertising

GiovaQuez : Mettiamo da parte Mattarella e Draghi, per ora. Sul tavolo restano: - blitz Cdx su Casellati: governo a rischio - C… - LegaSalvini : SBARCHI A GENNAIO: CON LAMORGESE DISASTRO CLANDESTINI Nel mese di gennaio 2019, con Matteo #Salvini al Viminale, g… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: Sta per iniziare una lunga notte per la politica, da telefonini accesi come ha detto #Salvini. Dopo i giorni bui dei vet… - RitaBorsatti : RT @Th5stelle: I capolavori di #Renzi: mandare a casa #Conte, mettere al governo #Draghi che vuole il #Quirinale. Togliere #Salvini dal Pap… - Mauro5514 : RT @fabiopi1000: cassese? Con tutto il fiele che ha sputato sul M5S e la schifosa azione di parte che lo caratterizza? Se lo votino salvini… -