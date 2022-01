Salvini: "Lavoro a una proposta di centrodestra per il Quirinale" (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Io Lavoro a una proposta di centrodestra". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini. "Leggo tanti nomi interessanti, che non sono di centrodestra", ha detto il segretario leghista rispondendo a chi gli chiede della rosa Draghi-Belloni-Casini per il Quirinale. "Abbiamo dei nomi di assoluto livello. Non penso che il centrodestra, che rappresenta decine di milioni di italiani, debba dimostrare niente a nessuno e che solo a sinistra ci siano profili morali, istituzionali in grado di aspirare alla piu' alta carica dello Stato. La via maestra rimane sempre quella che i numeri e il consenso popolare e trent'anni di storia politica ci chiedono. E' trent'anni che la sinistra propone dispone e impone sul Quirinale". Così il segretario leghista Matteo ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Ioa unadi". Cosi' il segretario leghista Matteo. "Leggo tanti nomi interessanti, che non sono di", ha detto il segretario leghista rispondendo a chi gli chiede della rosa Draghi-Belloni-Casini per il. "Abbiamo dei nomi di assoluto livello. Non penso che il, che rappresenta decine di milioni di italiani, debba dimostrare niente a nessuno e che solo a sinistra ci siano profili morali, istituzionali in grado di aspirare alla piu' alta carica dello Stato. La via maestra rimane sempre quella che i numeri e il consenso popolare e trent'anni di storia politica ci chiedono. E' trent'anni che la sinistra propone dispone e impone sul". Così il segretario leghista Matteo ...

