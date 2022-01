Salvini convoca un nuovo vertice di centrodestra | prende quota l’opzione Mario Draghi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteohato per le 19 undeldopo quello di stamattina; dove si è decisa l’astensione al quarto scrutinio in attesa di un nome di alto profilo istituzionale che possa mettere tutti d’accordo all’interno della coalizione. L’incontro servirà a serrare i ranghi affinché domani possa segnsare la giornata decisiva per l’elezioone del Capo dello Stato. Ilha avanzato molti nomi. Le personalità che figuravano nella ‘rosa’ – Nordio-Pera-Moratti – ufficializzata martedì scorso stanno perdendo. Ma sarebbero in discesa anche lezioni di Elisabetta Alberti Casellati, Elisabetta Belloni e Sabino Cassese.un...

Paolo Becchi:il Consiglio federale per ribadire che è lui che... Dopo gli attacchi di Giancarlo Giorgetti, 'ha bisogno di ribadire che il partito è ancora in mano sua e... Le ...Ma resta la sensazione che Conte segua troppo. Infatti su Draghi cambia idea ogni giorno. ... Cioè: non è Conte cheDi Maio. È lui che va. Santo cielo: ma un capo non va; riceve. ...Ci prendiamo un'altra giornata perché voglio allargare il campo del centrodestra e trovare un nome di altro profilo istituzionale da presentare alla sinistra, avrebbe detto il leader della Lega agli a ...«Sono buono, ma non fesso». E chissà con chi ce l’aveva ieri sera Matteo Salvini all’assemblea dei suoi grandi ...