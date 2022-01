Salute, benessere e longevità al centro dell'obiettivo di BG4SDGs – Time To Change (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all'alba per iniziare la giornata con una corsa all'aria aperta che precede una lunga sessione di nuoto nelle acque del mare. Quindi dedica corpo e mente alla sua grande passione, lo yoga, che accompagna con una rigorosa dieta vegetariana basata su prodotti da lui stesso coltivati. Il suo obiettivo è quello di mantenere in perfetta forma il suo fisico agile e scolpito. Ma cosa distingue Kazim Gürbüz dalle centinaia di milioni di appassionati di fitness di tutto il mondo? La carta d'identità. Questo singolare maestro di yoga, infatti, è nato nel piccolo villaggio di ?ahina?a, in Turchia, il 10 novembre 1924 e ha quindi ben 97 anni di età. La vita di Kazim Gürbüz è lo spunto da cui inizia il racconto del quarto capitolo di “BG4SDGs – Time To Change”, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all'alba per iniziare la giornata con una corsa all'aria aperta che precede una lunga sessione di nuoto nelle acque del mare. Quindi dedica corpo e mente alla sua grande passione, lo yoga, che accompagna con una rigorosa dieta vegetariana basata su prodotti da lui stesso coltivati. Il suoè quello di mantenere in perfetta forma il suo fisico agile e scolpito. Ma cosa distingue Kazim Gürbüz dalle centinaia di milioni di appassionati di fitness di tutto il mondo? La carta d'identità. Questo singolare maestro di yoga, infatti, è nato nel piccolo villaggio di ?ahina?a, in Turchia, il 10 novembre 1924 e ha quindi ben 97 anni di età. La vita di Kazim Gürbüz è lo spunto da cui inizia il racconto del quarto capitolo di “To”, il ...

Advertising

SkyTG24 : Psichiatri, incombe la minaccia di una ipocondria da #Covid19 - SkyTG24 : Miocardite da vaccino, lo studio: rischio raro e quasi mai grave per i giovani - SkyTG24 : #Covid19, Governo verso l'estensione illimitata del #GreenPass per chi ha la terza dose - maxbass82 : RT @SkyTG24: Chirurgia, primo intervento eseguito in autonomia da un robot - siuroIT : Le donne e i più giovani sono tra le categorie maggiormente colpite nel benessere psicologico a causa della pandemi… -