Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2022. Ultima tappa prima di volare alle Olimpiadi di Pechino (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci sta per vivere la sua Ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Pechino. Nel weekend si gareggia a Willingen, località che ormai da oltre un quarto di secolo è fissa nel calendario del massimo circuito. D’altronde il trampolino, denominato “Mühlenkopfschanze“, è dotato di uno stadio in grado di ospitare ben 38.000 spettatori e può fregiarsi del titolo di Large Hill più grande del Mondo (K130/HS145). Lo spettacolo, quindi, non manca mai. Sinora nel borgo dell’Assia si sono disputate 34 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo, in cui si sono imposti ventiquattro differenti atleti. Fra di essi, un tandem si è issato a quota 3 successi. Lo compongono Noriaki Kasai (1999, 1999, ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladelmaschile dicon gli sci sta per vivere la suadei Giochi olimpici di. Nel weekend si gareggia a, località che ormai da oltre un quarto di secolo è fissa nel calendario del massimo circuito. D’altronde il trampolino, denominato “Mühlenkopfschanze“, è dotato di uno stadio in grado di ospitare ben 38.000 spettatori e può fregiarsi del titolo di Large Hill più grande del(K130/HS145). Lo spettacolo, quindi, non manca mai. Sinora nel borgo dell’Assia si sono disputate 34 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo, in cui si sono imposti ventiquattro differenti atleti. Fra di essi, un tandem si è issato a quota 3 successi. Lo compongono Noriaki Kasai (1999, 1999, ...

