Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2022. Le ragazze volanti tornano in azione dopo un mese! (Di giovedì 27 gennaio 2022) dopo una settimana di pausa, riprende la Coppa del Mondo di Salto femminile. Il fine settimana alle porte si annuncia particolarmente interessante. Non solo perché sarà l’ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Pechino, ma soprattutto perché le donne si potranno confrontare a Willingen, Il maestoso trampolino edificato in Assia potrebbe rappresentare un’importante banco di prova in ottica futura. L’ultima battaglia delle ragazze volanti è quella di poter avere competizioni di volo. Sinora la Fis ha ufficialmente fatto orecchie da mercante, ma al tempo stesso ha programmato un weekend di gare sull’imponente Mühlenkopfschanze, ben conosciuto dagli appassionati per essere il Large Hill più grande del Mondo. Il punto K è infatti fissato a 130 metri, ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)una settimana di pausa, riprende ladeldifemminile. Il fine settimana alle porte si annuncia particolarmente interessante. Non solo perché sarà l’ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Pechino, ma soprattutto perché le donne si potranno confrontare a, Il maestoso trampolino edificato in Assia potrebbe rappresentare un’importante banco di prova in ottica futura. L’ultima battaglia delleè quella di poter avere competizioni di volo. Sinora la Fis ha ufficialmente fatto orecchie da mercante, ma al tempo stesso ha programmato un weekend di gare sull’imponente Mühlenkopfschanze, ben conosciuto dagli appassionati per essere il Large Hill più grande del. Il punto K è infatti fissato a 130 metri, ...

