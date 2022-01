Salta la puntata di domenica: “Il virus sbarca ad ‘Amici'” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Amici” domenica 30 gennaio non andrà in onda a causa della positività di alcuni ballerini del talent show condotto da Maria De Filippi A causa del covid Salta la puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi la domenica pomeriggio su Canale 5. Infatti alcuni ballerini sarebbero risultati positivi. A svelarlo è Giuseppe Candela attraverso le notizie flash del sito Dagospia, che scrive: “IL virus sbarca AD “AMICI”: CAUSA COVID Salta LA puntata domenicaLE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO…” In pratica il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non andrà in onda questa domenica ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Amici”30 gennaio non andrà in onda a causa della positività di alcuni ballerini del talent show condotto da Maria De Filippi A causa del covidladi Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi lapomeriggio su Canale 5. Infatti alcuni ballerini sarebbero risultati positivi. A svelarlo è Giuseppe Candela attraverso le notizie flash del sito Dagospia, che scrive: “ILAD “AMICI”: CAUSA COVIDLALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO…” In pratica il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non andrà in onda questa...

