Salernitana, nome nuovo per l'attacco: spunta Zarate (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Salernitana: i granata starebbero sondando il terreno per l'attaccante Mauro Zarate La Salernitana vuole il colpo a effetto in attacco in questa finestra di mercato. Diego Costa pare sfumato e così il d.s. Sabatini starebbero corteggiando una vecchia conoscenza del calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nome nuovo per i granata sarebbe quello di Mauro Zarate. L'ex Lazio, dopo l'esperienza all'America Mineiro è alla ricerca di un ultimo treno in Europa e la Salernitana potrebbe offrirgli questa occasione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

