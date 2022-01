Salernitana, in arrivo l’attaccante dalla Serie A (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua a lavorare sul mercato in entrata la Salernitana. Il nuovo ds Walter Sabatini ha annunciato che arriveranno almeno 6-7 giocatori in questa sessione di mercato, per tentare di raggiungere una salvezza che al momento appare assai complicata. La trattaiva che appare in chiusura è quella per Simone Verdi del Torino. L’ex giocatore di Napoli e Bologna non ha mai trovato spazio con Ivan Juric ed è pronto a rimettersi in gioco in una nuova sfida per cercare di ritrovare un po’ di continuità. L’approdo a Salerno sembra ormai imminente, come confermato da una storia Instagram pubblicata dalla fidanzata del giocatore, Laura Della Villa. Nella foto in questione viene ritratto un cartello raffigurante il simbolo della regione Campania, cui la ragazza ha aggiunto la scritta “Here we go!” (“Ci siamo!”). Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua a lavorare sul mercato in entrata la. Il nuovo ds Walter Sabatini ha annunciato che arriveranno almeno 6-7 giocatori in questa sessione di mercato, per tentare di raggiungere una salvezza che al momento appare assai complicata. La trattaiva che appare in chiusura è quella per Simone Verdi del Torino. L’ex giocatore di Napoli e Bologna non ha mai trovato spazio con Ivan Juric ed è pronto a rimettersi in gioco in una nuova sfida per cercare di ritrovare un po’ di continuità. L’approdo a Salerno sembra ormai imminente, come confermato da una storia Instagram pubblicatafidanzata del giocatore, Laura Della Villa. Nella foto in questione viene ritratto un cartello raffigurante il simbolo della regione Campania, cui la ragazza ha aggiunto la scritta “Here we go!” (“Ci siamo!”). Thomas Cambiaso

