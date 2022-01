Roma, violenta la ex e poi la pedina: per lo stalker “solo” il braccialetto elettronico (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Un arresto in flagranza ed una misura cautelare sono stati eseguiti nelle ultime ore dalla Polizia di Stato nell’ambito dei reati rientranti nella disciplina del codice rosso. Nella zona di via Veneto, una pattuglia del II Distretto di P.S. Salario, è intervenuta per la segnalazione di una donna che era seguita e molestata dall’ex compagno. Gli agenti hanno trovato “la richiedente” che raccontava loro che, poco prima, uscendo di casa, aveva notato l’uomo già dalla medesima recentemente denunciato. A quel punto la donna è salita su un taxi ed una volta giunta a destinazione si è accorta di essere stata seguita. E’ entrata di corsa in un ristorante cercando di allontanare l’uomo e nel contempo ha chiamato il 112. I poliziotti intervenuti immediatamente sul posto, hanno rintracciato l’uomo tra le auto li parcheggiate. Gli agenti, dopo una breve indagine, hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022)– Un arresto in flagranza ed una misura cautelare sono stati eseguiti nelle ultime ore dalla Polizia di Stato nell’ambito dei reati rientranti nella disciplina del codice rosso. Nella zona di via Veneto, una pattuglia del II Distretto di P.S. Salario, è intervenuta per la segnalazione di una donna che era seguita e molestata dall’ex compagno. Gli agenti hanno trovato “la richiedente” che raccontava loro che, poco prima, uscendo di casa, aveva notato l’uomo già dalla medesima recentemente denunciato. A quel punto la donna è salita su un taxi ed una volta giunta a destinazione si è accorta di essere stata seguita. E’ entrata di corsa in un ristorante cercando di allontanare l’uomo e nel contempo ha chiamato il 112. I poliziotti intervenuti immediatamente sul posto, hanno rintracciato l’uomo tra le auto li parcheggiate. Gli agenti, dopo una breve indagine, hanno ...

CorriereCitta : Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57enne - Alfy631 : RT @AchilleChille: @oltrelaltamarea A Roma lo sanno tutti nell ambiente che é una violenta. Motivo per cui lì dentro la sorella si fa tratt… - AchilleChille : @oltrelaltamarea A Roma lo sanno tutti nell ambiente che é una violenta. Motivo per cui lì dentro la sorella si fa… - CarloOlivieri11 : Partito Umanista Roma: LA RISPOSTA VIOLENTA DELLO STATO NON LI FERMERÀ: - Piergiulio58 : RT @Tg1Rai: La #movida violenta del sabato sera. Ieri risse tra giovanissimi a Roma, nel quartiere di Trastevere. Violenze ed eccessi anche… -