Roma, vergogna Pd: bocciata la commemorazione per i martiri delle Foibe nel X Municipio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen — Ci risiamo. All'approssimarsi del 10 febbraio, Giorno del ricordo, il Pd e accoliti antifascisti vari si dilettano nello sport preferito: negare, minimizzare, confutare e impedire che gli italiani commemorino la memoria della tragedia delle vittime delle Foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Leggi anche: Foibe e confine orientale: spieghiamo un po' di storia ai nostalgici del comunismo Accade così che nel X Municipio di Roma Capitale il Pd ha bocciato la mozione, presentata dal consigliere leghista Alessandro Aguzzetti, che chiedeva la commemorazione ufficiale del dramma delle Foibe, solennità civile come da legge ordinaria dello Stato 30 marzo 2004, n. 92. Nella ...

