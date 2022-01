Roma, senza green pass e biglietto si barrica nel bagno del treno diretto a Scauri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma- Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti su segnalazione di un addetto alla protezione aziendale del citato scalo ferroviario, nei pressi di un binario, dove era in partenza un treno regionale per Scauri, con a bordo una persona che si era barricata nel bagno, al fine di sottrarsi al controllo del personale. Dopo diversi minuti di trattative, l’uomo, un Romano di 47 anni, ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dal treno che è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. L’uomo, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022)- Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale divolti a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti su segnalazione di un addetto alla protezione aziendale del citato scalo ferroviario, nei pressi di un binario, dove era in partenza unregionale per, con a bordo una persona che si erata nel, al fine di sottrarsi al controllo del personale. Dopo diversi minuti di trattative, l’uomo, unno di 47 anni, ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dalche è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. L’uomo, ...

