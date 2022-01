Roma, riqualificare il quartiere di San Lorenzo: centinaia le segnalazioni dei cittadini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma. In mattinata è partita l’operazione ripristino del decoro urbano in uno dei quartiere più noti della Capitale. San Lorenzo, infatti, è meta di tanti giovani soprattutto nel fine settimana, ma non solo. Le operazioni sono iniziate in piazza dei Siculi per poi proseguire nel parco di Largo Passamonti, aree oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di situazioni di degrado. Leggi anche: Roma, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San Lorenzo: 2 arresti Ripristino del decoro urbano a Roma A presiedere le operazioni, la Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli e Sapienza, insieme ad alcuni operatori Ama. Grazie agli operatori e mezzi Ama è stato possibile procedere alla pulizia delle aree ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022). In mattinata è partita l’operazione ripristino del decoro urbano in uno deipiù noti della Capitale. San, infatti, è meta di tanti giovani soprattutto nel fine settimana, ma non solo. Le operazioni sono iniziate in piazza dei Siculi per poi proseguire nel parco di Largo Passamonti, aree oggetto di diverseda parte deiper la presenza di situazioni di degrado. Leggi anche:, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San: 2 arresti Ripristino del decoro urbano aA presiedere le operazioni, la Polizia Locale diCapitale del II Gruppo Parioli e Sapienza, insieme ad alcuni operatori Ama. Grazie agli operatori e mezzi Ama è stato possibile procedere alla pulizia delle aree ...

