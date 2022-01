Roma, incinta e senza vaccino muore di Covid: “al Gemelli non mi hanno fatto entrare” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Morte della 28enne incinta, emergono i i messaggi shock al medico curante. Dopo l’apertura da parte della Procura di un fascicolo per omicidio colposo adesso si viene a conoscenza di questo particolare che getta nuove ombre sul decesso della ragazza. Il terribile fatto è accaduto il 2o Gennaio scorso presso il reparto Covid del policlinico Umberto I in seguito a una polmonite interstiziale da SarsCov2. La famiglia ha denunciato la ginecologa della giovane sostenendo che fosse stata proprio la dottoressa a suggerire di non immunizzarsi. Da quanto risulterebbe, la ragazza avrebbe tentato più volte di contattare sia il medico curante che l’ambulanza i primi giorni di gennaio, con il risultato di veder peggiorare la sua salute fino ad aver bisogno di un ricovero urgente in ospedale. Nonostante le disperate condizioni in cui versava, il 13 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Morte della 28enne, emergono i i messaggi shock al medico curante. Dopo l’apertura da parte della Procura di un fascicolo per omicidio colposo adesso si viene a conoscenza di questo particolare che getta nuove ombre sul decesso della ragazza. Il terribileè accaduto il 2o Gennaio scorso presso il repartodel policlinico Umberto I in seguito a una polmonite interstiziale da SarsCov2. La famiglia ha denunciato la ginecologa della giovane sostenendo che fosse stata proprio la dottoressa a suggerire di non immunizzarsi. Da quanto risulterebbe, la ragazza avrebbe tentato più volte di contattare sia il medico curante che l’ambulanza i primi giorni di gennaio, con il risultato di veder peggiorare la sua salute fino ad aver bisogno di un ricovero urgente in ospedale. Nonostante le disperate condizioni in cui versava, il 13 ...

