Roma, il centrocampista è ai saluti dopo l’arrivo di Oliveira! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato in continuo fermento quello della Roma e di Mourinho, dopo l’arrivo di Oliveira che ha già spostato gli equilibri in campo ora li sposta anche al di fuori avendo occupato uno slot dei centrocampisti che mette ancora al di fuori il ruolo nella Roma di Diawara. Diawara Roma Mercato Il centrocampista classe 1997 non trova spazio ormai da tempo e l’arrivo del portoghese non l’ha di certo aiutato, oggi infatti c’è stato un meeting tra i suoi agenti e Pinto riguardo la sua situazione ed entrambi hanno aperto ad una cessione. Ora si aspettano le offerte, che stanno già arrivando da club di Serie A come il Cagliari e la Sampdoria ma si aspettano anche dall’estero. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato in continuo fermento quello dellae di Mourinho,di Oliveira che ha già spostato gli equilibri in campo ora li sposta anche al di fuori avendo occupato uno slot dei centrocampisti che mette ancora al di fuori il ruolo nelladi Diawara. DiawaraMercato Ilclasse 1997 non trova spazio ormai da tempo edel portoghese non l’ha di certo aiutato, oggi infatti c’è stato un meeting tra i suoi agenti e Pinto riguardo la sua situazione ed entrambi hanno aperto ad una cessione. Ora si aspettano le offerte, che stanno già arrivando da club di Serie A come il Cagliari e la Sampdoria ma si aspettano anche dall’estero. Daniele Scrazzolo

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Diawara ha aperto all'addio alla #Roma ? Smentito l'interesse della #Sampdoria per il centrocampista ?? Le ulti… - LorenzoPes_ : RT @siamo_la_Roma: ?? #Diawara apre alla cessione! ??Dopo l'incontro tra l'agente e il club il centrocampista ora può partire ?? Club intere… - siamo_la_Roma : ?? #Diawara apre alla cessione! ??Dopo l'incontro tra l'agente e il club il centrocampista ora può partire ?? Club i… - enricolippolis : @danilo_budite Io abito in Brasile e sono italiano. Se avete modo di contattare qualcuno della Roma, fategli vedere… - persemprecalcio : ????Thiago #Pinto cerca un altro colpo a centrocampo per la sua #Roma. La dirigenza, seguita da Josè #Mourinho, inseg… -