Roma, Diawara dice no alla sua partenza: così blocca l'arrivo di Xhaka (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sorrisi, auguri e complimenti. Ma pure qualche amarezza dal mercato. Ieri Mourinho ha festeggiato a Trigoria i suoi 59 anni con tanto di torta e brindisi con la squadra che lo ha incensato pure sui ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sorrisi, auguri e complimenti. Ma pure qualche amarezza dal mercato. Ieri Mourinho ha festeggiato a Trigoria i suoi 59 anni con tanto di torta e brindisi con la squadra che lo ha incensato pure sui ...

