Roma, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San Lorenzo: 2 arresti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Erano in possesso di droga e la spacciavano all’interno di un’Associazione culturale: sono così finiti in manette due uomini, un tunisino di 28 anni e un italiano di 35. Il fatto è avvenuto in via degli Aurunci, in zona San Lorenzo, a Roma. Uno dei due, dopo essere stato trovato in possesso delle sostanze stupefacenti, ha tentato di fuggire e ha picchiato gli agenti. Denunciato anche il proprietario del locale, assente in quel momento. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Erano in possesso di droga e la spacciavano all’interno di un’: sono così finiti in manette due uomini, un tunisino di 28 anni e un italiano di 35. Il fatto è avvenuto in via degli Aurunci, in zona San, a. Uno dei due, dopo essere stato trovato in possesso delle sostanze stupefacenti, ha tentato di fuggire e ha picchiato gli agenti. Denunciato anche il proprietario del locale, assente in quel momento. su Il Corriere della Città.

fattoquotidiano : Morto a Roma il faccendiere Flavio Carboni: fu condannato per il crac del Banco Ambrosiano e l’associazione segreta… - CorriereCitta : Roma, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San Lorenzo: 2 arresti - Gabriel90719266 : RT @Artventuno: ?@Artventuno per 'il #GiornodellaMemoria'. Alle 10 al #Ghetto, poi Chiese Valdesi e Moschea di Roma Alle 17 in streaming co… - doformichelli : RT @diarioromano: A San Lorenzo 100 nuovi alberi piantati dai volontari. L’iniziativa di @Retake_Roma rientra nel progetto “Ossigeno” del… - AriannaAmbrosi0 : RT @diarioromano: A San Lorenzo 100 nuovi alberi piantati dai volontari. L’iniziativa di @Retake_Roma rientra nel progetto “Ossigeno” del… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Associazione Azione cattolica: Roma, il 30 gennaio ritorna la Carovana della pace 'telematica' ... nella costruzione dell'Oasi di Pietà, una casa di accoglienza per bambini e ragazzi - e uno come associazione diocesana, aiutando un progetto della Caritas diocesana di Roma, che aiuta giovani e ...

Venerdì in Sala Biasin propiezione del documentario "Bela Cor" ... del Consolato Generale della Federazione Russa in Milano e del Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma. Non manca il supporto dello sponsor Eurasian Travel. Si sostiene l'Associazione Aiutateci a ...

Roma, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San Lorenzo: 2 arresti Il Corriere della Città Roma, Associazione culturale ‘stupefacente’ a San Lorenzo: 2 arresti Erano in possesso di droga e la spacciavano all’interno di un’Associazione culturale: sono così finiti in manette due uomini, un tunisino di 28 anni e un italiano di 35. Il fatto è avvenuto in via deg ...

La Carovana della pace anche nel 2022 “corre” sul web Torna l'appuntamento dell'Azione cattolica romana. Domenica 30 gennaio sui social il talk show dell’Acr: il messaggio dei piccoli dell'associazione al Papa e la recita dell'Angelus. Le iniziative di s ...

... nella costruzione dell'Oasi di Pietà, una casa di accoglienza per bambini e ragazzi - e uno comediocesana, aiutando un progetto della Caritas diocesana di, che aiuta giovani e ...... del Consolato Generale della Federazione Russa in Milano e del Centro Russo di Scienza e Cultura di. Non manca il supporto dello sponsor Eurasian Travel. Si sostiene l'Aiutateci a ...Erano in possesso di droga e la spacciavano all’interno di un’Associazione culturale: sono così finiti in manette due uomini, un tunisino di 28 anni e un italiano di 35. Il fatto è avvenuto in via deg ...Torna l'appuntamento dell'Azione cattolica romana. Domenica 30 gennaio sui social il talk show dell’Acr: il messaggio dei piccoli dell'associazione al Papa e la recita dell'Angelus. Le iniziative di s ...