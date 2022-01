Rivincita negozi | insostituibili per un italiano su due

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Per unsu due l'esperienza d'acquisto nelo fisico nel 2022 sarà insostituibile, in particolare per la fascia d'età 45 - 65 anni. E questo nonostante gli italiani siano connessi per ...

caterina_ugh : Se vorranno, potrà essere la rivincita dei piccoli produttori locali, dei negozi di quartiere che erano stati fagoc… -

Il progressivo ritorno alla normalità, prevede Nomisma, porterà il 96% a continuare a fare acquisti neifisici trasversalmente a tutte le fasce d'età. Per un italiano su due, acquistare i ...È unasu tutto ciò che non era più permesso: viaggiare, organizzare belle feste. E quindi ... Veronesi scommette suidi prossimità "perché l'Italia è anche un Paese fatto da tanti ...Per un italiano su due l'esperienza d'acquisto nel negozio fisico nel 2022 sarà insostituibile, in particolare per la fascia d'età 45-65 anni. (ANSA) ...Mille appassionati per la prima giornata della rassegna a Pordenone Anche i giovani conquistati dal fascino senza tempo degli album a 33 giri ...