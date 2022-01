Rivarolo Canavese si colora di rosa e tifa per Bernal: 'Forza Egan' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto il Canavese è in ansia per Egan Bernal, il fuoriclasse colombiano vincitore del Tour 2019 e del Giro 2021 che è stato coinvolto lunedì in un gravissimo incidente stradale, in allenamento in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto ilè in ansia per, il fuoriclasse colombiano vincitore del Tour 2019 e del Giro 2021 che è stato coinvolto lunedì in un gravissimo incidente stradale, in allenamento in ...

