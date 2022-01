Ritrova la sua vera mamma dopo 33 anni grazie a un disegno. Era stato rapito quando era un bambino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un uomo di 37 anni che era stato rapito quando ne aveva 4 ha potuto rincontrare la madre biologica il 1 gennaio 2022, dopo 33 anni. L’uomo ha Ritrovato la famiglia dopo aver pubblicato su internet il disegno della zona in cui abitava da bambino. Il rapimento di Li Jingwei quando aveva 4 anni Li Jingwei era stato rapito nel 1988 da un vicino di casa nello Yunnan, una provincia della Cina sudoccidentale nella quale viveva con i genitori. Secondo il giornale cinese The Paper e quanto riportato dai media internazionali, il rapitore aveva poi venduto il bambino. Li era stato quindi portato a vivere ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un uomo di 37che erane aveva 4 ha potuto rincontrare la madre biologica il 1 gennaio 2022,33. L’uomo hato la famigliaaver pubblicato su internet ildella zona in cui abitava da. Il rapimento di Li Jingweiaveva 4Li Jingwei eranel 1988 da un vicino di casa nello Yunnan, una provincia della Cina sudoccidentale nella quale viveva con i genitori. Secondo il giornale cinese The Paper e quanto riportato dai media internazionali, ilre aveva poi venduto il. Li eraquindi portato a vivere ...

