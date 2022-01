Rione Sanità, vede i carabinieri e scappa: era positivo al Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante fosse positivo al Covid-19 e messo in quarantena domiciliare dall’Asl di appartenenza, l’uomo è stato trovato in giro nel Rione Sanità, a Napoli. I carabinieri di Napoli hanno denunciato un 42enne. Ieri sera verso le 22 l’uomo era nel Rione Sanità a bordo della sua auto. Ha visto i militari ed ha invertito la Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante fosseal-19 e messo in quarantena domiciliare dall’Asl di appartenenza, l’uomo è stato trovato in giro nel, a Napoli. Idi Napoli hanno denunciato un 42enne. Ieri sera verso le 22 l’uomo era nela bordo della sua auto. Ha visto i militari ed ha invertito la

