Rinnovo per Ounas: l'addio di Insigne gli garantisce spazio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli pensa al Rinnovo di Adam Ounas, il giocatore algerino ha un contratto che scade nel 2023, ma Giuntoli incontrerà gli agenti. Il giocatore è ritornato dalla Coppa d'Africa con problemi cardiaci. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma va monitorato con estrema attenzione. Ounas tornerà in campo, questo è sicuro, per questo si pensa anche al suo futuro. Il giocatore in questa stagione ha trovato un po' di continuità con Spalletti ma deve ancora dimostrare di poter essere un punto di riferimento. Il talento, però, c'è per questo motivo il Napoli punta sul Rinnovo di Ounas. Ovviamente a determinate condizioni. Ecco quanto scrive Gazzetta. L'anno scorso Ounas ha accettato l'opzione che prolungava di un'altra stagione il proprio contratto con il Napoli, che scadrà nel 2023.

