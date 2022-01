Rihanna paladina green | dona 15 milioni di dollari per la giustizia climatica

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Cantante, imprenditrice, modella, stilista e anche filantropa. Mentre la sua carriera come popstar è attualmente in pausa (il nuovo disco dovrebbe vedere la luce nel 2022 dopo sei anni di attesa), Riri si è buttata sulla beneficenza e hato ben 15diper la. I fondi saranno destinati “alle comunità di colore e alle nazioni isolane, su cui il cambiamento climatico ha un impatto maggiore”. “I disastri climatici, che stanno crescendo come frequenza e intensità, non hanno un impatto uguale su tutte le comunità. Sulle comunità di colore e le nazioni isolane il cambiamento climatico ha un impatto maggiore”, ha dichiaratoin un comunicato. Il problema della disuguaglianza è la ragione per cui la “Clara Lionel Foundation”, l’ong da lei fondata ...

