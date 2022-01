Ricordando Zambrotta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’estate del 2002 Gianluca Zambrotta è l’ala destra titolare della Juve da ormai tre anni. Ha appena vinto il suo primo scudetto e in Nazionale ha già partecipato a un Europeo, quello del 2000, macchiato da un’espulsione in semifinale contro l’Olanda che ha creato però i presupposti per una delle vittorie più sofferte e iconiche della storia del nostro calcio. Anche ai Mondiali in Corea del Sud e Giappone è titolare. Nel corso di un’altra indimenticabile sfida, in negativo questa volta – ovvero l’ottavo di finale contro la Corea del Sud – al minuto 72 si strappa l’adduttore della coscia sinistra e viene sostituito. Non sarà un infortunio semplice. Zambrotta starà fermo per quasi 4 mesi e la Juve nel frattempo si tutela acquistando un altro esterno destro, Mauro German Camoranesi, in comproprietà dal Verona. Il nuovo arrivato dimostra subito una ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’estate del 2002 Gianlucaè l’ala destra titolare della Juve da ormai tre anni. Ha appena vinto il suo primo scudetto e in Nazionale ha già partecipato a un Europeo, quello del 2000, macchiato da un’espulsione in semifinale contro l’Olanda che ha creato però i presupposti per una delle vittorie più sofferte e iconiche della storia del nostro calcio. Anche ai Mondiali in Corea del Sud e Giappone è titolare. Nel corso di un’altra indimenticabile sfida, in negativo questa volta – ovvero l’ottavo di finale contro la Corea del Sud – al minuto 72 si strappa l’adduttore della coscia sinistra e viene sostituito. Non sarà un infortunio semplice.starà fermo per quasi 4 mesi e la Juve nel frattempo si tutela acquistando un altro esterno destro, Mauro German Camoranesi, in comproprietà dal Verona. Il nuovo arrivato dimostra subito una ...

