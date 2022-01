Resistenza | è morta Giovanna Quadreri | staffetta ' Libertà'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Resistenza morta

ANSA Nuova Europa

a 93 anni a Reggio Emilia Giovanna Quadreri, nome di battaglia 'Libertà', staffetta partigiana protagonista dellasull'Appennino emiliano. Originaria di Marola di Carpineti, nell'...... storica dell'Istituto veneziano per la storia dellae della società contemporanea (... "Fu un ritorno molto triste - ricorda Lia Finzi - non avevamo più una casa, mia madre era, avevo ...È morta a 93 anni a Reggio Emilia Giovanna Quadreri, nome di battaglia 'Libertà', staffetta partigiana protagonista della Resistenza sull'Appennino emiliano. (ANSA) ...Apprensione nel centro di Genzano, per un principio di incendio che ha mandato in fumo un locale adibito a magazzino in via della Resistenza, a due passi ...