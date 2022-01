Renault-Nissan-Mitsubishi - In programma il lancio di 35 elettriche entro il 2030 (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Renault, la Nissan e la Mitsubishi imprimono un colpo di acceleratore alle loro strategie comuni nel campo della mobilità elettrica. L'alleanza franco-nipponica, infatti, ha confermato gran parte delle indiscrezioni degli ultimi giorni delineando i cardini principali dei progetti e delle iniziative comuni volte a plasmare il futuro del sodalizio e a rafforzare una collaborazione messa a dura prova dalle vicende che hanno interessato l'ex plenipotenziario Carlos Ghosn. In particolare, dopo aver speso oltre 10 miliardi sull'elettrificazione e aver immesso sul mercato 10 modelli elettrici, le tre aziende hanno in programma di investire ulteriori 23 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per lanciare 35 nuovi veicoli a batteria entro il 2030. Maggior condivisione. Oggi l'Alleanza ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 27 gennaio 2022) La, lae laimprimono un colpo di acceleratore alle loro strategie comuni nel campo della mobilità elettrica. L'alleanza franco-nipponica, infatti, ha confermato gran parte delle indiscrezioni degli ultimi giorni delineando i cardini principali dei progetti e delle iniziative comuni volte a plasmare il futuro del sodalizio e a rafforzare una collaborazione messa a dura prova dalle vicende che hanno interessato l'ex plenipotenziario Carlos Ghosn. In particolare, dopo aver speso oltre 10 miliardi sull'elettrificazione e aver immesso sul mercato 10 modelli elettrici, le tre aziende hanno indi investire ulteriori 23 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per lanciare 35 nuovi veicoli a batteriail. Maggior condivisione. Oggi l'Alleanza ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Renault-Nissan-Mitsubishi - In programma il lancio di 35 elettriche entro il 2030 - fisco24_info : Auto elettriche, alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi pronta a investire 23 miliardi: L’alleanza composta dai gruppi… - ItaliaInforma2 : Alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi per veicoli elettrici. #Automotive #Nissan #Renault #Mitsubishi… - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? Renault, Nissan e Mitsubishi insieme per investimenti nell’#autoelettrica. I 3 costruttori stanno per annunciare un pi… - rinnovabiliit : ?? Renault, Nissan e Mitsubishi insieme per investimenti nell’#autoelettrica. I 3 costruttori stanno per annunciare… -