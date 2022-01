Real Madrid, accordo da 400 milioni annui per il nuovo stadio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buone notizie per il Real Madrid: in arrivo 400 milioni di euro annui per il nuovo stadio. Il club spagnolo ha chiuso un accordo per 25 anni con la società americana Legends, che si occupa di eventi sportivi. Lo riporta Vozpopuli. Nelle casse dei blancos andranno circa 400 milioni annui per la concessione dell’impianto per diversi eventi, quali congressi, concerti e partite di altri sport, oltre a quelle del Real. Per permettere questa soluzione senza rovinare il manto erboso, il terreno di gioco sarà retrattile. Inoltre, il nuovo impianto sarà dotato di un tetto mobile che renderà la struttura sfruttabile anche nei giorni di pioggia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buone notizie per il: in arrivo 400di europer il. Il club spagnolo ha chiuso unper 25 anni con la società americana Legends, che si occupa di eventi sportivi. Lo riporta Vozpopuli. Nelle casse dei blancos andranno circa 400per la concessione dell’impianto per diversi eventi, quali congressi, concerti e partite di altri sport, oltre a quelle del. Per permettere questa soluzione senza rovinare il manto erboso, il terreno di gioco sarà retrattile. Inoltre, ilimpianto sarà dotato di un tetto mobile che renderà la struttura sfruttabile anche nei giorni di pioggia. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Basket, Eurolega 2021/2022 23giornata: programma, date, orari e tv Il Barcellona se la vedrà contro il Lione, mentre il Real Madrid vola a Monaco. A chiudere la giornata, Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas e il derby tedesco tra Bayern e ALBA. Di seguito il dettaglio ...

Real Madrid: offerta milionaria per Isco Commenta per primo Secondo quanto riporta El Chiriguito Isco ha ricevuto un'offerta da 15 milioni di euro dal Qatar per lasciare subito il Real Madrid.

Real Madrid, accordo multimilionario per il nuovo stadio. In arrivo 400 milioni annui TUTTO mercato WEB Juve, come cambia il futuro di Isco Secondo quanto riporta El Chiriguito Isco ha ricevuto un'offerta da 15 milioni di euro dal Qatar per lasciare subito il Real Madrid. Sempre in Spagna, e sta ...

Real Madrid, Kroos: “Mbappé? Non è un segreto che la società lo voglia” "Mbappè? Nessun segreto sulla volontà di ingaggiarlo", così Toni Kroos riguardo ai desideri di calciomercato del Real Madrid ...

