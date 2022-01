Rapine in farmacie nel Bolognese | arrestati tre operai edili campani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Dueinnel, commesse entrambe la sera del 7 gennaio 2020 a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, bottino complessivo circa 700 euro. Per questi due colpi, messi a segno a Malalbergo e a Cà de Fabbri a Minerbio, i carabinieri della compagnia di Molinella, con il coordinamento del pm Flavio Lazzarini, hanno individuato i tre autori, due dei quali dovevano rispondere già di un’altra rapina commessa il 13 gennaio 2020 alla filiale della banca Unicredit in via Rizzoli mentre erano in pausa pranzo dal lavoro. Si tratta di trecasertani, domiciliati a Crevalcore, di 42 e 27 anni, uno già detenuto e l’altro ai domiciliari, e uno di 30 anni accompagnato in carcere a Salerno. Eseguita nei loro confronti dai carabinieri, come ...