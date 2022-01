Rally, secondo test per Ogier sulla Toyota GR010 Hypercar (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sébastien Ogier ha disputato un secondo test a bordo della Toyota GR010, l’Hypercar del marchio giapponese che corre a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship. Il francese è pronto per una nuova sfida, non è una novità l’intento del francese di correre la 24 Ore Le Mans. Il secondo classificato del recente Rally di Montecarlo ha svolto la sessione al MotorLand d’Aragon accanto ad alcuni dei protagonisti del FIA WEC. Assenti il giapponese Kamui Kobayashi (pilota e team principal), l’argentino José Maria Lopez ed il britannico Mike Conway, presenti a Daytona per la prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’otto volte campione del mondo potrebbe gareggiare a Le Mans già quest’anno, una missione oltremodo difficile al momento. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sébastienha disputato una bordo della, l’del marchio giapponese che corre a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship. Il francese è pronto per una nuova sfida, non è una novità l’intento del francese di correre la 24 Ore Le Mans. Ilclassificato del recentedi Montecarlo ha svolto la sessione al MotorLand d’Aragon accanto ad alcuni dei protagonisti del FIA WEC. Assenti il giapponese Kamui Kobayashi (pilota e team principal), l’argentino José Maria Lopez ed il britannico Mike Conway, presenti a Daytona per la prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’otto volte campione del mondo potrebbe gareggiare a Le Mans già quest’anno, una missione oltremodo difficile al momento. Il ...

Rally di Alba: l'edizione 2022 sarà... tricolore! ... anche dalla validità per la Coppa Rally di Zona (CRZ), il quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti. Il Rally di Alba arriverà a metà del cammino di Campionato, assegnerà punti "...

Il Rally di Alba fa l'ingresso nel C.I.A.R.! Sarà la quarta prova in calendario La notizia non è di questi giorni, già alla fine dell’anno passato la Federazione ACI SPORT aveva confermato quella che sarà una delle novità del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (C.I.A.R.) p ...

